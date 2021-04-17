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فرنسا تسجل 189 وفاة و35861 إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا تسجل 189 وفاة و35861 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ERIC GAILLARD
فيروس كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 189 وفاة 35861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 100593، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5260182.

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وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 12315881.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 331 وفاة و36442 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: RT

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