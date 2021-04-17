إيطاليا.. سالفيني سيمثل أمام القضاء في قضية خطف مهاجرين

قال قاض إيطالي، اليوم السبت، بأن وزير الداخلية السابق، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني، ماتيو سالفيني، سيمثل أمام القضاء بتهمة التورط في خطف مجموعة من المهاجرين.

وقرر القاضي لورينزو جانيلي، اليوم السبت، تلبية طلب مدعي عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق في قضية السفينة Open Arms.

وستنطلق المحاكمة في هذه القضية، وفقا للقرار القضائي، في باليرمو في 15 سبتمبر القادم.

ويواجه سالفيني في هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرا أنقذتهم في المتوسط سفينة Open Arms التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التي تحمل الاسم نفسه، في عرض البحر، على مدى ستة أيام في أغسطس 2019.

وقدمت الدعوى ضد سالفيني 18 منظمة ومؤسسة، منها منظمة Open Arms وبلدية برشلونة.

ورفض سالفيني بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن "الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".

المصدر: Corriere della Sera + Italpress