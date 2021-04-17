أعمال شغب جديدة في بورتلاند الأمريكية

شهدت مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية، الليلة الماضية، أعمال شغب جديدة على أيدي متظاهرين مناهضين لممارسة العنف من قبل الشرطة.

وذكرت شرطة بورتلاند أن بضعة آلاف المتظاهرين نظموا في ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة مسيرة غير مرخص بها انطلقت من حديقة في المدينة، وحطموا نوافذ ونهبوا شركات ومؤسسات، منها كنيسة، بالإضافة إلى إشعال حرائق متعددة.

Police are pushing remaining protestors out to the area pic.twitter.com/9t72saYOOj — Sergio Olmos (@MrOlmos) April 17, 2021

Antifa set the Apple store in Portland on fire pic.twitter.com/h3hqxJW1gq — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 17, 2021

وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت أربعة أشخاص لـ"سلوكهم الإجرامي"، مؤكدة استخدامها رذاذ الفلفل الحار خلال تفريق المظاهرة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أعمال الشغب الجديدة اندلعت في المدينة احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة، وكذلك ضمن إطار الوقفات الاحتجاجية التي جرى التخطيط لها مسبقا لإحياء ذكرى الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة، ومنهم آدم توليدو البالغ من العمر 13 عاما من شيكاغو، والشاب من ذوي البشرة السمراء دونتي رايت.

وشهدت بورتلاند خلال العام الماضي احتجاجات واسعة النطاق نظمها أنصار حركة "حياة السود مهمة".

المصدر: RT + أسوشيتد برس