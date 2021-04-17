لندن تسلم "صائغ المشاهير" إلى الهند

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن لندن وقعت مرسوم تسليم الصائغ الهندي الهارب، نيراف مودي، إلى بلده، حيث يواجه تهمة الاحتيال على أحد أكبر المصارف بمبلغ 1,8 مليار دولار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب: "في 25 فبراير أصدر قاضي المقاطعة حكما في قضية تسليم نيراف مودي. ووقع أمر التسليم في 15 أبريل".

ولدى مودي 14 يوما للتقدم بطلب استئناف لقرار وزارة الداخلية بتسليمه لبلاده.

وكان أمام وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، شهران للموافقة على تسليمه، بأمر من قاضي المقاطعة سام غوزي، بعد جلسات محاكمة استمرت عامين.

وأشار غوزي في حكمه إلى أن هناك أدلة كافية على ضلوع مودي في قضايا جرمية في الهند.

وقد فشل نيراف مودي، الذي يُلقب بـ"صائغ النجوم" نظرا إلى كون زبائنه من مشاهير هوليوود وبوليوود، بمسعاه القانوني لتجنب تسليمه من المملكة المتحدة في فبراير.

وفر مودي من الهند في فبراير 2018 بعد اتهامه بتولي دور مركزي في الاحتيال على بنك بنجاب الوطني، أحد أكبر مصارف الهند، بقيمة 1.8 مليار دولار.

وقبل الاحتيال المفترض الذي أثار ضجة كبيرة في الهند، قدرت مجلة "فوربس" ثروة مودي بـ1.73 مليار دولار، ما جعله يحتل المرتبة 85 على قائمة أغنياء الهند.

وكان قد أوقف في لندن في مارس 2019، وأودع الحبس الاحتياطي، بينما كانت قضيته أمام المحكمة.

ويواجه الرجل البالغ 49 عاما أيضا تهمة غسل الأموال وممارسة ترهيب شهود وإتلاف أدلة.

وفي حكمه الصادر في فبراير، رد القاضي غوزي ادعاءات قدمها فريق مودي القانوني بأن موكلهم لن يُعامل بإنصاف في الهند إذا جرى تسليمه. كما قال إن لا أدلة كافية من الأطباء تدفع إلى الاعتقاد بأن مودي يفكر في الانتحار.

المصدر: أ ف ب