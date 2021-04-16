دراسة بريطانية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" يزيدان من خطر ظهور جلطات دموية

كشفت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد أن تلقي لقاحي شركتي "فايزر" و"موديرنا" ضد فيروس كورونا يزيد من خطر ظهور جلطات دموية، بعد اكتشاف عرض جانبي خطير مماثل لدى لقاح شركة "أسترازينيكا".

وتعتمد الدراسة البريطانية على فحص قرابة 490 ألف شخص خضعوا للتطعيم باللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية أو لقاح شركة "موديرنا الأمريكية".

وقيم الباحثون خطر ظهور جلطات دموية في الأوردة المخية نتيجة للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بخمس حالات بين مليون شخص، فيما يصل هذا المعدل فيما يخص لقاحي "فايزر" و"موديرنا" إلى تحو 4 حالات.

وفيما يتعلق بالوريد البابي، فقدر الباحثون خطر جهور جلطات هناك لدى من يتلقى لقاح "أسترازينيكا" بـ1.6 حالة من المليون فقط، مقابل 44.9 لدى "فايزر" و"موديرنا".

The risk of cerebral vein thrombosis, which caused many regulators to pause or discontinue using AstraZeneca’s and J&J vaccines, appears to be very similar for AstraZeneca’s vaccine (5 in a million) as for Pfizer’s and Moderna’s mRNA vaccines (4 in a million). pic.twitter.com/KZcMCIQVXd — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

Oxford University published an important study based on more than 489k mRNA vaccine recipients that shows that the risk of portal vein thrombosis appears to be 30 times higher with mRNA vaccines (Pfizer and Moderna) than with AstraZeneca’s. pic.twitter.com/boxPFjAOO4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

في الوقت نفسه، أشار الباحثون إلى أن الإصابة بمرض "كوفيد-19" في حد ذاتها تزيد بشكل أكبر من خطر ظهور تجلطات دموية.

واستدعت هذه الدراسة اهتمام منتجي لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا الذين كتبوا متسائلين على حساب لقاحهم الرسمي في "تويتر": "هل يمكن التعاون بين منتجي اللقاحات الآن، عندما أظهرت دراسة أوكسفورد أن لقاحات mRNA ("فايزر" و"موديرنا") تجلب خطرا مماثلا أو أكبر من "أسترازينيكا" لظهور جلطات؟ لما لا تفيد وسائل الإعلام بزيادة خطر الإصابة بتجلط الدم في الوريد البابي بـ30 ضعفا نتيجة للتطعيم بلقاحات mRNA وفقا للدراسة؟".

Is collaboration among vaccine producers possible now as Oxford study shows that mRNA vaccines have similar or higher thrombosis risk than AZ? Why is media not reporting 30x higher risk of portal vein thrombosis of mRNA vaccines shown in the study?

👇https://t.co/7L43vB4i6w — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

المصدر: RT