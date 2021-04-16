دراسة إسرائيلية: البحرية التركية هي الأقوى في المنطقة

خلص باحثون إسرائيليون إلى أن البحرية التركية هي الأقوى على مستوى المنطقة وتشكل "تهديدا محتملا" لإسرائيل.

وجاء هذا التقييم في تحليل نشره مؤخرا مركز دراسات السياسة والاستراتيجية البحرية التابع لجامعة حيفا.

وحذرت هذه الدراسة من أن أنقرة تبني أسطولا بحريا حربيا يثبت مكانتها كدولة إقليمية ويستطيع تنفيذ عمليات بعيدة المدى.

وتعتمد هذه الدراسة خاصة على تحليل الخطوات التي تتخذها تركيا لحماية مصالحها في المتوسط وما حققته من إنجازات تكنولوجية في المجال الدفاعي.

المصدر: MIGnews