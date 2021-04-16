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إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز

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إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز
Reuters
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة نطنز، بعد أيام من العطل الذي أصاب هذه المنشأة.

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية "يورانيوم مخصب" بنسبة 60%.

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إيران تعد بأن لا تتجاوز نسبة تخصيبها لليورانيوم 3.67% حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي
إيران تعد بأن لا تتجاوز نسبة تخصيبها لليورانيوم 3.67% حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

ونشر رئيس البرلمان الإيراني، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" كتب فيها: "أنا فخور بأن أعلن أنه في تمام الساعة 00:40 ليلة أمس تمكن علماء إيرانيون شباب وأتقياء من الحصول على منتج يورانيوم مخصب بنسبة 60%".

وأضاف قاليباف في التغريدة: "مبارك لشعب إيران الإسلامية الشجاع على هذا النجاح، إرادة الشعب الإيراني تصنع المعجزات وستحبط أي مؤامرة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%.         

المصدر: RT

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