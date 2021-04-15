وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون الجمعة

يجتمع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص، غدا الجمعة، في مدينة بافوس القبرصية لبحث الملفات المشتركة، في أول لقاء يجمع وزراء خارجية هذه الدول الأربع معا.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "وزير الخارجية غابي أشكنازي، يغادر اليوم لحضور اجتماع متعدد الأطراف لوزراء الإقليم، يعقد في مدينة بافوس في قبرص، بمشاركة وزراء خارجية قبرص وإسرائيل واليونان والإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أن "هذا هو الاجتماع الأول لمنتدى الوزراء الأربعة، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات وزراء الخارجية في البلدان الأربعة، لتعزيز المصالح الإستراتيجية الإقليمية بينها".

وتابع البيان أن "الاجتماعات ستناقش القضايا الإقليمية والتعاون المحتمل بين الدول، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والسياحية والأمنية، والحرب المشتركة ضد فيروس كورونا ومخطط "الممر الأخضر" لتشجيع السياحة بين مختلف الدول"، في إشارة إلى خطة تهدف إلى السماح بالتنقل لمن خضعوا للتطعيم ضد كورونا.

كما سيلتقي الوزراء، في وقت لاحق، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وفق بيان الخارجية الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "عرب 48"