سلوفينيا تضيف لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى قائمتها الخاصة بالإعفاء من الحجر الصحي

قررت السلطات السلوفينية توسيع قائمة التطعيمات ضد فيروس كورونا، مضيفة إليها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، المستثنى من الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد دخول البلاد.

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وعلاوة على "سبوتنيك V"، أضيف إلى القائمة السلوفينية لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وفق بروتوكول ختامي للدورة العادية لمجلس وزراء البلاد، نشر يوم الأربعاء على موقعه في الإنترنت.

ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في العدد الجديد من صحيفة الحكومة السلوفينية الذي سيصدر يوم الخميس.

وستقبل الشرطة السلوفينية شهادات التطعيم باللغتين السلوفينية والإنجليزية، كما يجب أن يتم التطعيم قبل 21 يوما على الأقل من الوصول إلى البلاد.

إضافة إلى ذلك، لن يخضع من تم تطعيمهم بهذه اللقاحات لحظر السفر غير الضروري بين مناطق البلاد.

وفي وقت سابق، اعتمدت السلطات السلوفينية فقط شهادات التطعيم بلقاحات من "بيونتيك وفايز" و"موديرنا" و"استرازينيكا" كأساس للإعفاء من الحجر الصحي.

وسُمح أيضا بالدخول بحرية إلى سلوفينيا، للأشحاص الذين أصيبوا بالعدوى في الأشهر الستة الماضية، على أن يجري تأكيدها من قبل طبيب أو مختبر طبي من دول الاتحاد الأوروبي ودول شنغن، واصحاب اختبارات "بي سي أر" السلبية من الاتحاد الأوروبي واتفاقية شنغن وبريطانيا والولايات المتحدة .

المصدر: تاس