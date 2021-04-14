بايدن: انسحابنا من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، أن الانسحاب من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وأفاد بايدن بأن أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد.

وصرح بأن الانسحاب النهائي من أفغانستان ستبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر في 11 سبتمبر.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى حذر فيها طالبان، حيث قال إن طالبان يجب أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتينا من قوة.

وأفاد بأنه يجب ألا تستخدم القوات الأمريكية ورقة مساومة بين الأطراف المتحاربة في دول أخرى.

وشدد في السياق على أن واشنطن ستواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستركز على التهديدات الإرهابية التي تظهر في أماكن أخرى إضافة إلى الصين

المصدر: وكالات