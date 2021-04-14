بايدن يرافق زوجته للخضوع لـ"إجراء طبي"

رافق الرئيس الأمريكي جو بايدن السيدة الأولى جيل بايدن لـ"إجراء طبي" وسط مدينة واشنطن العاصمة، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال إليزابيث ألكسندر مديرة الاتصالات بمكتب السيدة الأولى إن الأخيرة خضعت لـ"إجراء طبي شائع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حول ما إذا كانت بايدن قد خضعت لفحص طبي أم عملية جراحية.

وذكرت أن "السيدة الأولى تحملت الإجراء بشكل جيد وعادت إلى البيت الأبيض لاستئناف جدولها المعتاد".

ومن المقرر أن تسافر جيل بايدن إلى ولاية إلينوي يوم الاثنين مع وزير التعليم ميغيل كاردونا لزيارة كلية ساوك فالي المحلية.

المصدر: The Hill