روحاني يشدد لأردوغان على أهمية التصدي الحازم لإرهاب إسرائيل

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على أهمية التصدي بحزم للإجراءات الإرهابية الإسرائيلية والتخريبية في المنطقة.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع أردوغان، إن "تعاون دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والسلام والاستقرار".

وأضاف: "نعتبر جعل موطئ قدم للنظام الصهيوني المغتصب في المنطقة أمرا خطيرا، ومن الضروري التعامل معه بجدية".

وأفاد بيان صدر عن مكتب روحاني، أن الرئيسين ناقشا عددا من المواضع الهامة من بينها سوريا والعراق والخليج وكذلك التبادل التجاري بين البلدين.

وفي إشارة إلى التعاون بين طهران وأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك حل الأزمة السورية من خلال محادثات أستانا، شدد روحاني على استمرار التعاون المشترك، وقال: "إن التعاون الإيراني التركي كدولتين مهمتين، يمكن أن يكون ذا تأثير في المنطقة على نحو فاعل في حل المشاكل والأزمات الإقليمية".

وفي معرض حديثه عن الاجتماع الـ28 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا والمزمع عقده في مايو المقبل، أشار روحاني إلى أن "اللجنة هي خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، وأعرب عن أمله في نجاح الاجتماع بهدف "تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والتبادلات السلعية بين البلدين".

ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية أعرب أردوغان، عن سعادته لاستمرار التعاون بين البلدين حتى أثناء تفشي فيروس كورونا، ووصف اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية التركية المشتركة في مايو المقبل، بأنه "مثال واضح على العزيمة العالية التي يتمتع بها البلدان لأجل تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري".

المصدر: RT