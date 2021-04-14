 
مباشر

شهادة خضراء أوروبية للمتعافين من كورونا

أخبار العالم

شهادة خضراء أوروبية للمتعافين من كورونا
Reuters
شهادة خضراء أوروبية للمتعافين من كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6n7

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل يوم الأربعاء على تفويض لبحث البرلمان الأوروبي اقتراح الشهادة الخضراء الرقمية كوفيد 19.

وقال المجلس الأوروبي في بيان صحفي "إن هذه الشهادة ستسهل التنقل الآمن والحر أثناء جائحة كورونا، من خلال تقديم دليل على أن الشخص إما قد تم تطعيمه ضد كوفيد 19 أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من المرض".

ويتكون الإطار القانوني للشهادة الرقمية الخضراء من مقترحين تشريعيين، الأول يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، والثاني يتعلق برعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في أراضي دولة عضو.

ووفقا لهذه المقترحات، سيكون من الممكن استخدام الشهادة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تقديمها في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وستكون الشهادة الخضراء الرقمية مفتوحة أيضا للمبادرات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا