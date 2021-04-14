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طاقم السفارة الإسرائيلية يقوم بإجراء لأول مرة في أبو ظبي

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طاقم السفارة الإسرائيلية يقوم بإجراء لأول مرة في أبو ظبي
Reuters NIR ELIAS
العلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي
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وقف طاقم السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، ولأول مرة في أبو ظبي، دقيقتي صمت حدادا على أرواح الإسرائيليين الذين سقطوا في الحروب و"العمليات العدائية".

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وقالت إسرائيل عبر حسابها الرسمي في "تويتر" (إسرائيل بالعربية): "لأول مرة في أبوظبي: طاقم سفارة إسرائيل في الإمارات يقف دقيقتي صمت حدادا على أرواح شهداء معارك إسرائيل وحروبها وضحايا العمليات الإرهابية".

وكانت السفارة الإسرائيلية لدى إسرائيل، قد وجهت تحية "تقدير واعتزاز لضحايا الهولوكوست"، وقالت في "تويتر": تحية تقدير واعتزاز لـضحايا الهولوكوست الذين كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز، وفي ذكراهم تؤكد دولة الإمارات أن القيم الإنسانية التي تأسست عليها ستبقى راسخة، فالمحبة والتعايش والتسامح من الأساسيات التي تحتاجها البشرية ليعم السلام..الإمارات..الهولوكوست".

المصدر: RT

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