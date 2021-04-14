الكرملين: سندرس اقتراحا لعقد قمة بايدن-بوتين ومن السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل

أعلن الكرملين أنه سيدرس اقتراحا لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مكان انعقاد اللقاء أو أي تفاصيل أخرى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن بوتين وبايدن، خلال المكالمة التي جرت بينهما أمس، اتفقا على مواصلة المناقشات بين الدولتين بشأن إمكانية عقد لقاء بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابع، ردا على سؤال عن موعد ومكان انعقاد القمة المحتملة: "من السابق لأوانه حاليا الحديث عن أي تفاصيل محددة بشأن اللقاء. إنه مقترح جديد وستتم دراسته وتحليله".

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين لم يشرعا بعد في إعداد قائمة المواضيع للقمة المحتملة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كلا الدولتين معنيتان بمناقشة المسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيسكوف أن المكالمة الهاتفية الثانية بين بوتين وبايدن كانت طويلة ومفصلة و"جرت في جو عملي"، مضيفا أن الاتصال لم يتطرق إلى مسألة الناشط الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

كما أكد المتحدث أن الكرملين لا يزال يدرس الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى بوتين للمشاركة في القمة الدولية القادمة بشأن المناخ، موضحا أن الجانب الروسي لم يتمكن حتى الآونة الأخيرة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية للاجتماع.

المصدر: تاس