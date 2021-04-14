السويد تستدعي السفير الروسي وموسكو ترد

قررت الخارجية السويدية استدعاء السفير الروسي لديها بدعوى تورط موسكو في هجمات سيبرانية على اتحاد الرياضة في هذا البلد في عامي 2017 و2018.

وحملت النيابة السويدية في بيان نشرته أمس الثلاثاء الاستخبارات الروسية المسؤولية عن تلك الهجمات المزعومة، مدعية أنها نفذت ضمن إطار "حملة روسية موجهة ضد المنظمات الوطنية والدولية المختصة بمكافحة المنشطات" (مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات)، وكذلك الاتحاد الدولية لكرة القدم (فيفا).

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Unacceptable serious breaches of data secrecy against the Swedish Sports Confederation, that violates existing norms. The Russian ambassador was summoned to the MFA to give an explanation. — Ann Linde (@AnnLinde) April 13, 2021

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على حسابها في "تويتر" تعقيبا على هذا البيان أن اتحاد الرياضة السويدي تعرض لـ"اختراقات خطيرة وغير مقبولة لسرية البيانات، ما ينتهك المعايير القائمة"، مضيفة: "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية لتقديم توضيحات".

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على الموضوع في حوار إعلامي أجري معها اليوم الأربعاء: "جاء الخبر قبل قليل ويجب التأكد ما هو الذي يدور الحديث عنه، لكنه مثير للاستغراب لأن مباعث قلق السويد تتعلق عادة بغواصاتنا".

المصدر: RT + نوفوستي