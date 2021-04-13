فرنسا: زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم تطور خطير

اعتبرت فرنسا أن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم "تطور خطير"، مشيرة إلى أنها تنسق الرد على هذه الإجراءات مع قوى الاتفاق النووي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن "الإجراء الإيراني تطور خطير يحتاج تنسيقا مع باقي أطراف الاتفاق النووي الموقع في 2015، وواشنطن".

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله، إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%".

من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ".

وتعرضت منشأة نطنز النووية الإيرانية لعمل وصفته إيران بالإرهابي مؤخرا، وحملت مسؤوليته لإسرائيل.

المصدر: "رويترز" + RT