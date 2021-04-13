روحاني لأمير قطر: عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن "عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها".

وقال روحاني إن "ضمان الأمن الإقليمي والسلام لا يتحقق إلا بالوسائل السلمية وعبر تحمل الدول مسؤولياتها وتأمين المصالح الجماعية وليس عن طريق عسكرة المنطقة".

وشدد روحاني على "ضرورة حل الأزمات الإقليمية بالحوار بما في ذلك الأزمة اليمنية"، مؤكدا أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة خطير.

وأضاف: "الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الأمريكية وعودة واشنطن إلى الاتفاق وتطبيق القرار 2231"، مبينا أن "إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع العقوبات".

كما أعرب روحاني عن أمله بأن "يدرك الأمريكيون أن العقوبات والضغوط ليست الآلية الصحيحة للتعامل مع إيران".

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن أمير قطر دعا روحاني إلى زيارة الدوحة لتبادل وجهات النظر عن قرب حول القضايا الثنائية والإقليمية، مشيرة إلى أن الشيخ تميم أكد أن بلاده ترحب باستئناف الاتفاق النووي في فيينا وحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض.

وأمل أمير قطر "في إعادة تفعيل الاتفاق النووي عن طريق عودة جميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بموجبه".

عمر هواش- طهران

المصدر: RT