روغوزين يتحدث عن "صرعة" أحدثها في الناتو

أشار ديمتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إلى أنه أحدث "صرعة" عندما كان المندوب الدائم لروسيا لدى الناتو، بتعليم السفراء الوصول إلى العمل هناك على الدراجة النارية.

وقال في مقابلة مع القناة الأولى في روسيا: "وصلت ذات مرة إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل على متن دراجة نارية بلوحات روسية".

وأضاف: "بصراحة، أثار ذلك الضجة، لأنهم ليس لديهم عموما سفراء يركبون الدراجات النارية".

وتابع: "في اليوم التالي وصل جميع السفراء على دراجات نارية.. كانوا يخفون ذلك، وكانوا محرجين، وأحدثت أنا هذه الصرعة".

وشغل روغوزين منصب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الناتو للأعوام 2008-2011.

المصدر: "نوفوستي"