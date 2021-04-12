إيطاليا تسجل 9789 إصابة و358 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين تسجيل 358 وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 331 الأحد، في حين تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 9789 من 15746.

وسجلت إيطاليا 114612 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء الجائحة في ثاني أعلى محصلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم كما سجلت 3.78 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات دون حساب مرضى وحدات العناية الفائقة، 27329 ارتفاعا من 27251 الأحد.

واستقبلت وحدات العناية الفائقة 167 حالة جديدة، تراجعا من 175 أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المرضى بالعناية الفائقة إلى 3593 حالة.

المصدر: "رويترز"