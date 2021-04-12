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فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من حاجز الـ100 ألف حالة

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فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من حاجز الـ100 ألف حالة
Reuters
الوفيات في فرنسا تقترب من حاجز الـ100 ألف حالة
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سجلت فرنسا اليوم 8536 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5.07 مليون حالة، و385 وفاة جديدة في المستشفيات مقارنة مع 176 يوم الأحد ليبلغ مجمل الضحايا 99135.

وزادت الإصابات 4.84 في المئة على أساس أسبوعي، في أقل زيادة منذ الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة الأسبوعية في الإصابات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية 5.6 في المئة، لكنها لا تزال أقل كثيرا من زيادات في خانة العشرات خلال معظم فترات خريف 2020.

المصدر: رويترز

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