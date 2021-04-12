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الهند تصبح ثاني بلد في عدد إصابات كورونا

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الهند تصبح ثاني بلد في عدد إصابات كورونا
Reuters
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 168912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مما يدفع البلد لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات.

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ووفقا لبيانات "رويترز" يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل. وتؤكد إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أيضا تقدم الهند على البرازيل من حيث عدد الوفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى.

وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.

المصدر: "رويترز"

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