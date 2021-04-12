الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لحضور جنازة جده

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدرها أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا يوم الأحد استعدادا لحضور جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل.

وقال قصر بكنغهام يوم السبت إن ميغان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

وقال الأمير أندرو الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.

المصدر: رويترز