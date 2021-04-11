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إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقد محطة نطنز النووية

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إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقد محطة نطنز النووية
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي
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أفاد مراسلنا في إيران بأن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تعرض لحادث أثناء تفقده محطة نطنز النووية.

وذكر مراسلنا أن كمالوندي سافر إلى مدينة كاشان لتفقد آثار حادث مجمع الشهيد أحمدي روشان للتخصيب في نطنز، وتعرض لحادث خلال الزيارة، أدى لإصابته في الرأس والكاحل، وحالته الصحية جيدة.

وأعلنت إيران اليوم عن وقوع حادث في محطة نطنز الذرية مشيرة إلى أن "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث.. ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".

وأكدت الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث، أن "فريق التحقيق يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث".

المصدر: RT

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