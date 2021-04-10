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عراقجي: لن نتخذ أي خطوة قبل التأكد من رفع العقوبات عن بلادنا

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عراقجي: لن نتخذ أي خطوة قبل التأكد من رفع العقوبات عن بلادنا
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي
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أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة للاتفاق النووي، ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وقال: "سنتأكد من إلغاء العقوبات قبل اتخاذ أي خطوة من جانبنا".

وأضاف: "لا نعتقد برفع العقوبات في إطار سياسة (الخطوة بخطوة)، ولا بد من رفعها جميعا دفعة واحدة".

وتابع: "هناك أكثر من 1500 عقوبة فرضت على إيران ولا بد من رفعها، ويجب أن نتمكن من بيع النفط بدون مشكلة".

وأشار عراقجي إلى أن "لجان الخبراء في فيينا تعمل على فهرسة العقوبات التي ينبغي إلغاؤها".

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

المصدر: RT

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