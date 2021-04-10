منطقة جنوب آسيا تتجاوز الـ15 مليون إصابة بكوفيد-19

أظهر إحصاء نشرته وكالة "رويترز" أن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جنوب آسيا تجاوزت الـ15 مليونا يوم السبت، في ظل ازدياد الإصابات اليومية ونقص اللقاحات.

وسجل في منطقة جنوب آسيا التي تضم الهند وبنغلاديش وباكستان وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا 11 في المئة من الإصابات العالمية ونحو 6 في المئة من الوفيات فيما يقطن المنطقة 23 في المئة من سكان العالم البالغ عددهم 7.59 مليار نسمة.

وتحتل الهند المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة أكثر من 84 في المئة من حالات الإصابة والوفيات في جنوب آسيا.

وسجلت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان 145384 إصابة جديدة يوم السبت في أسرع ارتفاع في العالم وخامس رقم قياسي في البلاد هذا الأسبوع بالإضافة إلى 794 حالة وفاة.

وتنحي الحكومة باللوم في الارتفاع الحالي على الازدحام والإحجام عن استخدام الكمامات.

وعلى الرغم من تكثيف حملة التطعيم حيث تقوم السلطات بتطعيم نحو أربعة ملايين شخص يوميا، قالت عدة ولايات إنها ترشد إعطاء الجرعات لأن الحكومة الاتحادية لا تعوض النقص في المخزون في الوقت المناسب.

المصدر: رويترز