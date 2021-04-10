إعادة نشر كلمة تقدير من الملكة اليزابيث الثانية للأمير الراحل فيليب بمناسبة ذكرى زواجهما الـ50

أعاد حساب العائلة المالكة في بريطانيا على "تويتر" نشر كلمة شكر وتقدير من الملكة إليزابيث الثانية لزوجها الراحل الأمير فيليب بمناسبة الذكرى الـ50 لزواجهما، وبعد يوم من رحيله.

ونشرت اليوم غداة رحيل الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما مقتطفات من خطاب ألقته الملكة إليزابيث عام 1997.

وقالت إليزابيث في ما نشر اليوم: "لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي ولا يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها، وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين أكبر مما قد يعتبر، أو سنعرفه في أي وقت".

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”



-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA — The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021

من جهته قال الأمير الراحل حينها: "أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح هو المكون الأساسي الوحيد لأي زواج سعيد. صدقوني أن الملكة تتمتع بقدر كبير من التسامح".

ونشرت صورة للزوجين التقطتها المصورة آن ليبوفيتز عام 2016 في عيد ميلاد فيليب الخامس والتسعين مرفقة بتغريدة على "تويتر".

المصدر: "أ ب"