 
مباشر

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

أخبار العالم

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا
Reuters MIKE BLAKE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5hk

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 5,9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

ووقع الزلزال في المحيط على بعد 91 كيلومترا في منطقة بين جنوب وجنوب شرقي مدينة بليتار الإندونيسية.

وذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن الزلزال الذي وقع بقوة 6 درجات على عمق 82 كيلومترا، يبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في المقاطعة.

وفقا للمكتب الوطني الإندونيسي للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، فقد بلغت قوة الزلزال 6,7 درجة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، في حين لم تصدر أي تحذيرات من أمواج مد عاتية تسونامي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"