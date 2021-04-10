وزير خارجية تركي سابق يحذر من انحياز بلاده لصالح أوكرانيا في أزمة دونباس

طالب وزير الخارجية التركي الأسبق ياشار ياكيش تركيا بعدم تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وتجنب التدخل في أي مواجهة مع روسيا في ظل تفاقم الوضع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن أنسب سياسة لتركيا في ما يتعلق بسوء التفاهم بين روسيا وأوكرانيا هي سياسة الحياد.

وأضاف: "لا يجب أن ننحاز إلى أي جانب، بل يجب أن نكون على مسافة متساوية من كلا البلدين، وفي ذات الوقت يمكن لتركيا بذل جهود الوساطة بين الطرفين".

ويرى ياكيش أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتركيا اليوم السبت، يجب أن تعتبر حدثا عاديا في سياق تطور العلاقات بين البلدين، وأنه يتعين على المسؤولين الأتراك خلال هذه الزيارة محاولة الحصول على معلومات مفصلة حول الوضع في دونباس لمعرفة توجهات زيلينسكي، مشددا على ضرورة تجنب تحديد الموقف التركي إلى جانب أي طرف من طرفي النزاع.

وأشار إلى أنه لا ينبغي الخلط بين التعاون العسكري، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وأوكرانيا، وقال: "تتعاون تركيا في مجال الدفاع مع روسيا ودول أخرى، وهو تعاون مفيد للطرفين".

وتابع: "أما التعاون العسكري فهو مسألة أخرى، في حال انحازت تركيا إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا في دونباس أو في أي أزمة روسية أوكرانية أخرى، فإن ذلك سيؤثر سلبا على العلاقات الروسية التركية"

وشدد على ضرورة تجنب تركيا مثل هذا السيناريو.

وأضاف أنه يتعين على تركيا أن تنظر إلى روسيا وأوكرانيا على أنهما دولتان صديقتان وجارتان، وتحافظ في العلاقات معهما على التوازن وتتوخى أقصى درجات الحذر.

المصدر: وكالة "سبوتنيك" الروسية