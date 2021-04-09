 
مباشر

ماكرون: الولايات المتحدة "كسبت الرهان" الخاص بلقاحات كورونا

أخبار العالم

ماكرون: الولايات المتحدة
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة مصنع Delpharm في Saint-Remy-sur-Avre، غرب باريس، الجمعة 9 أبريل 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5bq

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الولايات المتحدة "كسبت الرهان" الخاص بلقاحات فيروس كورونا، بالاستثمار بشكل هائل والتحرك بسرعة على طريق العلاجات التجريبية.

إقرأ المزيد
فرنسا: الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من
فرنسا: الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا" سيحصلون على لقاح مختلف لكن بشرط

ودعا ماكرون مواطنيه إلى الانضمام إلى "الجهد الحربي الوطني" لتوزيع اللقاحات وصنعها.

وزار ماكرون مصنعا فرنسيا، اليوم الجمعة، بدأ في تعبئة وتغليف لقاحات "فايزر" هذا الأسبوع، ووعد بأن تنتج فرنسا 250 مليون جرعة لقاح هذا العام للاستخدام المحلي والعالمي.

في مواجهة حالة من الإحباط في فرنسا جراء عدم إنتاج أي شركة فرنسية لقاحا رائدا حتى الآن، بالرغم من تمتع البلاد بصناعة أدوية قوية، تعهد ماكرون ببذل جهود "على مدار الساعة" لتعزيز تطوير اللقاح وإنتاجه في مواقع مثل مصنع ديلفارم الذي زاره غربي باريس.

وشدد ماكرون على أهمية الإسراع في التطعيم باللقاحات، ودافع أيضا عن قرار فرنسا بقصر استخدام لقاح "أسترازينيكا" على من تجاوزت أعمارهم 55 عاما، لحين الانتهاء من إجراء مزيد من التحقيق في حالات إصابة بعض متلقي اللقاح الأصغر سنا بجلطات دموية.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"