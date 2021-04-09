محققون يصادرون وثائق مرتبطة بمنظمة ترامب ومديرها المالي

صادر مسؤولون من مكتب المدعي العام في مانهاتن وثائق يحتمل أن تكون مرتبطة بمنظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرغ، كجزء من تحقيق مستمر في الشؤون المالية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المحققين استحوذوا على ما لا يقل عن ثلاثة صناديق من الوثائق وجهاز كمبيوتر محمول من جينيفر فايسلبرغ، زوجة ابن ألين فايسلبرغ السابقة، بعد الحصول على مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى بشأن المواد.

وكانت جينيفر فايسلبرغ متزوجة من باري فايسلبرغ نجل ألين فايسلبرغ، الذي يدير حلبة وولمان للتزلج على الجليد في سنترال بارك لصالح منظمة ترامب.

ووفقا لموقع Yahoo News، فإن جينيفير لديها العديد من المستندات المتعلقة بالشؤون المالية لمؤسسة ترامب وعائلة فايسلبرغ التي حصلت عليها من خلال دعوى الطلاق.

وقال محاميها لـ Business Insider: "لديها معلومات حول حساب مصرفي مشترك وبطاقات ائتمان وسجلات ضريبية وإقرارات ضريبية".

وبحسب المعلومات فإن التحقيقات التي يديرها المدعي العام لمنطقة مانهاتن سي فانس جونيور، والمدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، تبحث ما إذا كانت عائلة فايسلبرغ قد تلقت مزايا غير خاضعة للضريبة من منظمة ترامب.

ولطالما نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بشؤونه المالية، معتبرا أن هذه التحقيقات لها دوافع سياسية.

المصدر: The Hill