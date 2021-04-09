بريطانيا تعلّق تمويل "أوكسفام" بعد فضائح جنسية

أعلنت الحكومة البريطانية، تعليق تمويلها لـ"أوكسفام"، بعد وقف المنظمة الخيرية اثنين من موظفيها عن العمل في إطار تحقيق عن سلوك جنسي غير لائق وتنمّر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "يجب على جميع المنظمات التي تطلب الحصول على مساعدات بريطانية أن تفي بالمعايير العالية لضمان الحماية المطلوبة للحفاظ على سلامة الأشخاص الذين يعملون معهم".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى أحدث التقارير التي تشكك في قدرة منظمة أوكسفام على تلبية هذه المعايير، لن نفكر في أي تمويل جديد لأوكسفام حتى يتم حل المشكلات".

وكانت المؤسسة الخيرية التي تعمل في 67 دولة، قالت إنها أوقفت هذين الموظفين في إطار تحقيق خارجي، بدأ في نوفمبر الماضي، مبينة أن التحقيق بدأ بسبب "مزاعم إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التنمر وسوء السلوك الجنسي".

وأكدت "أوكسفام" أنها أبلغت هذا الأمر إلى وزارة الخارجية والمفوضية الخيرية، وهي إدارة حكومية تنظم المؤسسات الخيرية.

ورداً على تعليق تمويل المملكة المتحدة، قال متحدث باسم "أوكسفام": سنواصل اطلاعهم إلى أن ينتهي التحقيق".

المصدر: "الغارديان"