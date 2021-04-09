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وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

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وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية
Reuters KEVIN LAMARQUE
وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم
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صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة تحديث ترسانتها النووية.

وقالت غرانهولم خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "علينا تحديث الترسانة النووية لبلادنا، وأن نحفاظ على ترسانتنا ونضمن سلامتها وفاعليتها".

وتابعت قائلة: "سنواصل ذلك لضمان قدرتنا على ردع العدوان النووي من دول أخرى"، دون أن تذكر أي دولة بالاسم.

وشددت على أهمية قدرات واشنطن على الردع النووي لضمان أمن الأمريكيين.

وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال عما إذا ستواصل إدارة الرئيس جو بايدن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تقضي باستثمار موارد ضخمة في القدرات النووية الأمريكية.

المصدر: RT

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