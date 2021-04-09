مكسيكيان يتحايلان بطريقة مبتكرة للحصول على لقاح كورونا

ذكرت صحيفة La Jornada المكسيكية، أن رجلين صبغا شعرهما وحواجبهما باللون الأبيض، وأبرزا بطاقتي هوية شخصين آخرين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنهما اضطرا للجوء إلى الخديعة للحصول على اللقاح، بعد أن بدأت حملة التطعيم في البلاد بكبار السن فقط، حيث قررا التنكر على هيئة مسنين.

وأشارت إلى أنهما ذهبا إلى المؤسسة الطبية كما هو مطلوب، وهما منقعان ويضعان مكياجا يمنحهما سنا أكبر من عمرهما الحقيقي، وبالفعل نجحا في البداية في خداع الأطقم الطبية حيث كان من الصعب اكتشاف مظهرهما الحقيقي، لكن صوتهما خانهما.

وأكدت La Jornada أنه تم القبض على الرجلين، وتوجيه تهمة انتحال شخصية إليهما.

يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يلجأ فيها البعض إلى الخداع من أجل التطعيم ضد COVID-19.

ففي فبراير الماضي ارتدت امرأتان أمريكيتان زي المسنات وقبعات ونظارات وقفازات، وتمكنتا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لكن الشرطة استطاعت اكتشاف أمرهما عند تلقي الجرعة الثانية.

المصدر: وسائل إعلام