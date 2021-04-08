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تركيا.. مجلس الدولة يبت في قرار ارتداء الحجاب بالجيش

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تركيا.. مجلس الدولة يبت في قرار ارتداء الحجاب بالجيش
Reuters Reuters Photographer
نساء في الجيش التركي - أرشيف
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ردّ مجلس الدولة في تركيا الطعن الذي رفع له في قرار السماح بارتداء الحجاب داخل المؤسسة العسكرية التركية.

وأجرت وزارة الدفاع التركية تغييرات في لائحة زي القوات العسكرية في عام 2017، حيث منحت التغييرات أفراد الجيش التركي من النساء حرية ارتداء الحجاب مع زيهن الرسمي.

وتقدم حزب "التحرر الشعبي" على خلفية هذا الأمر، بطعن في هذا القرار لدى مجلس الدولة باعتباره "معارضا للعلمانية".

من جانبها، رفضت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، الطعن بالإجماع، وشددت في قرارها على كون "الحجاب جزءا من الحياة اليومية، وأنه لا يخالف مبدأ علمانية الدولة".

المصدر: "زمان التركية"

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