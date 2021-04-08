إصابات في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية، أسفر عن وقوع مصابين.

وأفاد الفرع المحلي لقناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن الحادث وقع في مقر مؤسسة Kent Moore Cabinets، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، حسب مصادر في الشرطة.

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.



2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN — Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021

وأشارت الشرطة إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة، ولم يتم القبض على المشتبه به بعد.

ولم تعرف أي تفاصيل على الفور عن المشتبه به أو دوافعه وتم إغلاق مدرسة قريبة من مكان الحادث، لكن الإغلاق تم رفعه في وقت لاحق.

المصدر: CBS DFW