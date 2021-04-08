 
مباشر

فرنسا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

أخبار العالم

فرنسا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا
Reuters
مركز للتطعيم ضد كورونا في روكبرون كاب مارتن، فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q516

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس، أن 10 ملايين فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد كوفيد -19.

إقرأ المزيد
رسميا.. تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رسميا.. تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

وانطلقت حملة اللقاحات الفرنسية في نهاية شهر ديسمبر وكانت بطيئة في البداية، بسبب مشاكل الإمداد والتأخير في تسليم بعض اللقاحات، والتي أضيفت إليها مخاوف بشأن لقاح AstraZeneca، الذي تعتمد فرنسا عليه بالدرجة في حملتها الوطنية للتطعيم. 

ويبلغ عدد سكان فرنسا حوالي 67 مليون نسمة وفق احصائيات البنك الدولي في العام 2019، وقد أصيب لغاية اليوم 4,841,308 فرنسي بفيروس كورونا بحسب موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، كما سجلت البلاد 97,722 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا