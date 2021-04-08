الكشف عن موعد نشر مذكرات بينس

ينوي مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والذي يرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 نشر الجزء الأول من سيرته الذاتية في 2023، حسبما أعلنت دار النشر "سايمن اند شاستر".

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وكتب بينس في بيان صادر عن دار النشر أمس الأربعاء: "أنا ممتن لأنني تمكنت من تقديم قصة حياتي لخدمة الأمريكيين، من الكونغرس إلى منصب حاكم ولاية إنديانا ثم نائب رئيس الولايات المتحدة" بين عامي 2017 و2021.

وقال مسؤول في دار النشر في البيان نفسه إن "سيرته الذاتية التي تكشف الكثير ستكون وثيقة بين الأعمال المتعلقة بواحدة من أهم الولايات الرئاسية في التاريخ الأمريكي".

وسيتحدث بينس عن حياته وعمله و"تجربته كمسيحي" بالإضافة إلى "اللحظات الحاسمة العديدة لإدارة" ترامب، حسب دار النشر التي أوضحت أنها وقعت عقدا لكتابين لبينس، وقالت إنه "من المقرر حاليا نشر الكتاب الأول في 2023".

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن قيمة العقد تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار.

ويبنس كان وفيا للرئيس دونالد ترامب طوال ولايته وكان في الكابيتول، مبنى الكونغرس، في السادس من يناير الماضي عندما اقتحم الموقع أنصار الرئيس الجمهوري الذين كانوا ينكرون هزيمته في الانتخابات.

وتم إجلاء نائب الرئيس بشكل عاجل خلال هذا الهجوم غير المسبوق الذي وقع خلال تصويت لتأكيد فوز الديموقراطي جو بايدن.

وطالب متظاهرون حينذاك بـ"شنق مايك بينس" الذي رفض قبل فترة وجيزة، تلبية طلب ترامب معارضة المصادقة على فوز بايدن.

المصدر: أ ف ب