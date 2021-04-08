كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ مطلع يناير الماضي.

وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إلى أنه من بين الإصابات الـ 700 الجديدة، هناك 674 حالة مصدرها محلي.

وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة المسجلة يوم الخميس تعتبر قياسية منذ 7 يناير، حيث تم تسجيل 870 إصابة. وارتفعت حصيلة الخميس مقارنة بحصيلة الأربعاء، التي بلغت 668 حالة.

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وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 107 آلاف و598 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الخميس حالتي وفاة جديدتين، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1758 شخصا.

المصدر: "يونهاب"