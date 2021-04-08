 
مباشر

كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
AFP JUNG YEON-JE / POOL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4vo

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ مطلع يناير الماضي.

وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إلى أنه من بين الإصابات الـ 700 الجديدة، هناك 674 حالة مصدرها محلي.

وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة المسجلة يوم الخميس تعتبر قياسية منذ 7 يناير، حيث تم تسجيل 870 إصابة. وارتفعت حصيلة الخميس مقارنة بحصيلة الأربعاء، التي بلغت 668 حالة.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر
كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 107 آلاف و598 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الخميس حالتي وفاة جديدتين، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1758 شخصا.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا