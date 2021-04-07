 
مباشر
عاجل
بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

تركيا.. تسجيل أكثر من 54,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار العالم

تركيا.. تسجيل أكثر من 54,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters Murad Sezer
انتشار فيروس كورونا في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4u3

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحصيلة الإصابات اليومية الأخيرة هي الأكبر في تركيا منذ بداية الجائحة.

أما الحصيلة العامة من الوفيات المرتبطة بكورونا فقد بلغت 32943 حالة، بعد تسجيل 276 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 35503 مصابين بـ "كوفيد-19"، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3194978 حالة.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشديد القيود المفروضة بسبب انتشار مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، بما في ذلك العودة إلى إغلاقات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان (اعتبارا من 13 أبريل الجاري).

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا