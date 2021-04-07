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ألمانيا: لا مخاطر في تبديل اللقاح بعد أخذ الجرعة الأولى من "أسترازينيكا"

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ألمانيا: لا مخاطر في تبديل اللقاح بعد أخذ الجرعة الأولى من
Reuters
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قالت اللجنة الاستشارية الألمانية للقاحات، إنه لا يوجد مخاطر على الأفراد الأصغر سنا من تبديل اللقاح بعد أخذهم الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا".

وقالت ماريان روبل ماتيو، عضو اللجنة في إفادة عبر الإنترنت إن "لا أحد يتوقع من منظور مناعي أنه سيكون هناك خلل في الحصول على جرعة ثانية من لقاح آخر".

أما عضو اللجنة رويبلي ماثيو، فأشار إلى أنه إذا ثبت أن الجرعة الثانية غير فعالة، يمكن أن تكون الجرعة الثالثة فعالة.

هذا ونصحت لجنة اللقاحات الألمانية STIKO، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعدم تلقي جرعتهم الثانية.

وأوصت اللجنة بأن يتلقى هؤلاء الأشخاص جرعة من لقاح قائم على mRNA، مثل تلك الموجودة في "فايزر" أو "موديرنا" بعد 12 أسبوعا من تلقي جرعتهم الأولى من "أسترازينيكا".

المصدر: "رويترز"

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