إسرائيل تعلن إبرام مذكرة للتعاون في مجال الأمن الداخلي مع روسيا

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن إبرامها مع روسيا مذكرة للتعاون في مجال الأمن الداخلي.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا أن الدولتين، وفقا للمذكرة الجديدة، ستتعاونان في محاربة جرائم العنف والجرائم المالية وتجارة الأسلحة غير المشروعة وإحباط المخططات الإرهابية، بالإضافة إلى مسائل أخرى.

ووصف الوزير هذه المذكرة بأنها "إنجاز دبلوماسي مهم سيؤدي إلى زيادة الأمن الشخصي للمواطنين في إسرائيل وروسيا على حد سواء وسيعزز الروابط بين الدولتين".

ولم يصدر الجانب الروسي بعد بيانات بشأن المذكرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"