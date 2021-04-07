تشويه تمثال نرويجي شهير في متنزه بأوسلو

أعلن متحف فيغلاند النرويجي أن تمثالا شهيرا لصبي صغير يضرب الأرض بقدميه في غضب نقل من حديقة في العاصمة أوسلو لإصلاحه، بعدما حاول مجهولون تخريبه بقطع الكاحل الأيسر بمنشار.

ويعد تمثال "سيناتاغن" المصنوع من البرونز كنزا وطنيا، كما يعد العمل الأشهر للنحات النرويجي غوستاف فيغلاند الذي توفي عام 1943، وهو أيضا مصمم ميدالية جائزة نوبل للسلام.

وقال المتحف في بيان له، إن التمثال صنع على الأرجح في عام 1928، مضيفا أن "أحدهم حاول قطع الكاحل الأيسر للتمثال بمنشار صباح الثلاثاء".

وأشار إلى أنه تم نقل التمثال لترميمه، وسيعاد إلى مكانه الأصلي في أقرب وقت ممكن.

وقال يارلي سترويمودن، مدير المتحف: "هذا الضرر طال أثرا ثقافيا محميا وستبلغ الشرطة بما حدث".

وأضاف: "نريد أن يكون للجمهور حق الوصول عن قرب إلى أعمال فيغلاند الفنية ومن المؤسف أن يقع هذا الحدث".

المصدر: "أسوشيتد برس"