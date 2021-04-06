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واشنطن: بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي

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واشنطن: بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي
Reuters
وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس
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كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن الرئيس جو بايدن يبحث في استئناف بناء الجدار الحدودي الجنوبي الذي بدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ببنائه.

وفي تصريح أمام موظفي دائرة الهجرة والجمارك (ICE) خلال اجتماع الأسبوع الماضي، قال مايوركاس إن عملية البناء قد تستأنف لسد "الفجوات'' في الحاجز الحالي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح أن بايدن ألغى عملية البناء بهدف ترك "مساحة لاتخاذ القرارات" بشأن "سد الثغرات في الجدار"، مضيفا: "الرئيس أبلغنا بشكل واضح قراره بإنهاء حالة الطوارئ التي أدت إلى تخصيص أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي".

وأشار إلى أن "هذا يترك مجالا لاتخاذ القرارات حول إعادة تأهيل بعض النقاط في الجدار والانتهاء من مشاريع معينة"، مبينا أن "هذا يشمل سد الثغرات وإضافة بوابات".

المصدر: "ديلي ميل"

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