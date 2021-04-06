الاتحاد الأوروبي: لا يزال الوقت مبكرا لتحسين العلاقات مع تركيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا ترغب في تحسن العلاقة بينها وبين أنقرة لكن الوقت "لا يزال مبكرا".

وفي تصريح بعد لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقدم في وقت قريب اقتراحا لتركيا لضمان تدفق التمويل للاجئين، مشيرة إلى أن التزام أنقرة باتفاق المهاجرين لعام 2016 سيظهر "حسن النية".

من جهة أخرى، أعربت رئيس المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن قرار تركيا الشهر الماضي الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى حماية النساء من العنف، مشددة على أن "احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون أمر بالغ الأهمية".

المصدر: "رويترز"