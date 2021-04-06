 
مباشر
عاجل
أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

زلينسكي يدعو الناتو إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الأسود

أخبار العالم

زلينسكي يدعو الناتو إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الأسود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4ij

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود لتكون بمثابة "رادع قوي" لروسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء، إن "الطريق نحو عضوية الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في منطقة دونباس الشرقية" وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبيرغ.

إقرأ المزيد
رئيس أوكرانيا يدعو الناتو لتوسيع حضوره في البحر الأسود
رئيس أوكرانيا يدعو الناتو لتوسيع حضوره في البحر الأسود

وسبق للرئيس الأوكراني أن دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، لتوسيع حضور الحلف في مياه البحر الأسود.

وفي وقت سابق، وصف زيلينسكي خروج شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بأنه "خطأ فادح يحتاج إلى تصحيح"، وقال إن هناك إجراءات محددة سيتم اتخاذها من أجل ذلك، وإن القمة الدولية حول "عودة السيطرة على شبه جزيرة القرم"، المسماة بـ"منصة القرم"، التي دعت كييف لعقدها في 23 أغسطس، ستصبح "منبرا يوحد الشركاء الدوليين لدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وعادت القرم إلى روسيا بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014، صوت فيه 96.77% من سكان القرم و95.6% من سكان مدينة سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتؤكد روسيا أن القرم جزء لا يتجزأ من أراضيها وعودته لأوكرانيا أمر ليس قابلا للنقاش.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا