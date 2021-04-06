زلينسكي يدعو الناتو إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الأسود

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود لتكون بمثابة "رادع قوي" لروسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء، إن "الطريق نحو عضوية الناتو هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في منطقة دونباس الشرقية" وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبيرغ.

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وسبق للرئيس الأوكراني أن دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، لتوسيع حضور الحلف في مياه البحر الأسود.

وفي وقت سابق، وصف زيلينسكي خروج شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بأنه "خطأ فادح يحتاج إلى تصحيح"، وقال إن هناك إجراءات محددة سيتم اتخاذها من أجل ذلك، وإن القمة الدولية حول "عودة السيطرة على شبه جزيرة القرم"، المسماة بـ"منصة القرم"، التي دعت كييف لعقدها في 23 أغسطس، ستصبح "منبرا يوحد الشركاء الدوليين لدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وعادت القرم إلى روسيا بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014، صوت فيه 96.77% من سكان القرم و95.6% من سكان مدينة سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتؤكد روسيا أن القرم جزء لا يتجزأ من أراضيها وعودته لأوكرانيا أمر ليس قابلا للنقاش.

المصدر: وكالات