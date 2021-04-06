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رئيس شرطة مينيابوليس: شوفين خرق قواعد الدائرة باعتقاله جورج فلويد

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رئيس شرطة مينيابوليس: شوفين خرق قواعد الدائرة باعتقاله جورج فلويد
Reuters
مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مدينة مينيابوليس
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أدلى مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية بشهادته في محاكمة ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق المتهم بقتل جورج فلويد، مؤكدا أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة.

وقال أرادوندو أمام هيئة المحلفين إن ما قام به شوفين "ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميته لفلويد".

وأشار إلى أن "عناصر الشرطة هم في كثير من الأحيان الوجه الأول للحكومة التي يراها مجتمعنا".

وكان القضاء الأمريكي رفع كفالة شوفين المتهم بقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد إلى 1.25 مليون دولار.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل الماضي بعد جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

المصدر: "رويترز" + RT

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