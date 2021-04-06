رئيس شرطة مينيابوليس: شوفين خرق قواعد الدائرة باعتقاله جورج فلويد

أدلى مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية بشهادته في محاكمة ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق المتهم بقتل جورج فلويد، مؤكدا أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة.

وقال أرادوندو أمام هيئة المحلفين إن ما قام به شوفين "ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميته لفلويد".

وأشار إلى أن "عناصر الشرطة هم في كثير من الأحيان الوجه الأول للحكومة التي يراها مجتمعنا".

Minneapolis police chief testifies on use of force at Chauvin trial



"To continue to apply that level of force to a person, proned out, handcuffed behind their back — that in no way, shape or form is anything that is by policy, it is not part of our training"



(corrects: grammar) pic.twitter.com/ei7AyBJEjX — NBC News (@NBCNews) April 5, 2021

وكان القضاء الأمريكي رفع كفالة شوفين المتهم بقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد إلى 1.25 مليون دولار.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل الماضي بعد جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

المصدر: "رويترز" + RT