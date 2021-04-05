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واشنطن: ندرس التقارير حول المجازر في إقليم تيغراي بإثيوبيا

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واشنطن: ندرس التقارير حول المجازر في إقليم تيغراي بإثيوبيا
Reuters BAZ RATNER
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس التقارير حول وقوع مجازر في إقليم تيغراي الإثيوبي، معبرة عن قلق واشنطن "البالغ" إزاء العنف في الإقليم.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالتصريحات حول أن القوات الإريترية ستنسحب من الإقليم، واعتبر أن سحب تلك القوات سيكون "خطوة هامة نحو وقف التصعيد" في المنطقة.

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وكانت الخارجية الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي، وتولي القوات الإثيوبية حراسة الحدود.

وكانت القوات الإريترية قد تدخلت في إقليم تيغراي ردا على ما وصفته إثيوبيا بـ "الاستفزازات" من قبل المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". ولم تعترف إثيوبيا بوجد قوات من إريتريا على أراضي الإقليم، إلا في 23 مارس الماضي، وذلك بعد أشهر من النزاع بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردي تيغراي، المستمر منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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