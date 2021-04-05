بايدن يدافع عن اقتراحه بزيادة ضريبة الشركات

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اقتراحه بزيادة ضريبة الشركات 28% بعد أن كانت 21%، للمساعدة في تمويل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة ضمن "خطة الوظائف الأمريكية".

وقال بايدن في تصريح عقب عودته إلى واشنطن من منتجع كامب ديفيد الرئاسي حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع، إنه لا توجد "أي أدلة" على أن الزيادة التي يقترحها في الضريبة ستدفع الشركات للابتعاد عن الولايات المتحدة، مؤكدا أنه ليس قلقا على الإطلاق من أن رفع الضريبة سيلحق ضررا بالاقتصاد.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تعمل مع دول مجموعة العشرين للاتفاق على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات لإنهاء "سباق 30 عاما نحو القاع فيما يتعلق بمعدلات ضرائب الشركات".

وفي أول خطاب لها بعد تسلمها منصبها الوزاري، قالت يلين إنها ستستغل مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع لدفع المناقشات حول تغير المناخ وتحسين الوصول إلى اللقاحات وتشجيع الدول على دعم الانتعاش العالمي.

ورأت أنه من المهم التأكد من أن الحكومات "لديها أنظمة ضريبية مستقرة توفر عائدات كافية من السلع العامة الأساسية وتستجيب للأزمات وأن جميع المواطنين يتقاسمون عبء تمويل الحكومة بشكل عادل".

المصدر: "رويترز" + CNN