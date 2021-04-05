هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

ضربت هزة أرضية قوتها 4.0 درجات، صباح يوم الاثنين، بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.

وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع تويتر، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا.

The M4.0 that just happened was under Lennox, CA, near Inglewood. Very deep at 20 km, so everyone is at least 20 km away. Would have been felt by most people awake in LA. Movement was thrust, probably not on any mapped fault https://t.co/UIPbVH0kw5 — Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) April 5, 2021

المصدر: Los Angeles Times